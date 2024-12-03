Российская компания проводит революцию в биотехнологиях: разработаны новые штаммы дрожжей

Группа компаний «СОЮЗСНАБ» объявляет о значительном прорыве в области промышленной биотехнологии. Специалисты компании разработали новые штаммы малоизученных дрожжей, превосходящих по своим характеристикам хорошо известные Saccharomyces cerevisiae. Разработка открывает новые перспективы в производстве пищевых продуктов и биофармацевтических препаратов.

Традиционно дрожжи Saccharomyces cerevisiae широко используются в пищевой промышленности. Однако новые дрожжи, такие как Yarrowia lipolytica, Trichosporon oleaginosus, Kluyveromyces marxianus, Dekkera bruxellensis, Pichia kudriavzevii, Debaryomyces hansenii и Hansenula polymorpha, обладают целым рядом преимуществ, включая повышенную толерантность к неблагоприятным факторам (температура, соленость, ингибиторы) и способность использовать сложные источники углерода.

Компания оптимизировала параметры ферментации для максимизации выхода целевых продуктов с использованием новых штаммов дрожжей. Штаммы открывают новые возможности для производства широкого спектра продуктов, от ферментированных пищевых продуктов до рекомбинантных белков для медицинского применения. Это приведет к повышению эффективности биотехнологических процессов.

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