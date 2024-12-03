Новые резиденты ТОР запускают производства в Заречном

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Территория опережающего развития (ТОР) Заречного уже привлекла в город более 1,5 млрд рублей инвестиций. Сейчас она вновь пополнилась резидентами. Это предприятия, которые в ближайшем будущем создадут дополнительные рабочие места и выпустят свою первую продукцию.

Самый новый резидент, который недавно появился в ТОР — это компания «Вертикаль» — производитель пластиковых труб для жилищно-коммунального хозяйства. «Предприятие планирует производить ПВХ-трубы для газоснабжения и канализации, очень востребованный на строительном рынке продукт, — рассказал исполнительный директор ООО „Атом-ТОР Заречный“ Дмитрий Кулагин. — Для этой компании мы постарались подготовить производственные помещения, сделали ремонт гидроизоляции и кровли в одном из зданий на площадке бывшего завода „Сигнал“. Сейчас заказано оборудование, завершается подводка электрических сетей». В начале следующего года начнется выпуск изделий. Будет создано 20 рабочих мест.

Уже приступило к работе новое предприятие «Импульс-Атом», которое дает высокотехнологичную продукцию (корпуса для приборов и приборы собственной разработки), а также осваивает производство беспилотных летательных аппаратов. «У производителей есть компетенции по проектированию узлов и агрегатов, планируют разрабатывать и программное обеспечение. Это достаточно перспективный проект, где будут высокие заработные платы у работников. Уже создано порядка 20 рабочих мест, штат работников набран», — рассказал о результатах деятельности Дмитрий Владимирович.

Ожидается, что в следующем году начнет выпускать продукцию и еще один резидент ТОР — «Эко Пласт — Декор», производитель дизайнерских отделочных материалов для интерьеров и экстерьеров. Предприятие имеет патент и собственные разработки по изготовлению стеновых панелей из полимеров. Здание под производство в процессе подготовки, оборудование готовится к запуску.

Будут в Заречном делать и мебель для медицинских учреждений. Перспективный проект «Новый город» в ТОР Заречного заработает в 2026 — 2027 году, когда завершит строительство здания и получит необходимую разрешающую документацию. Расчистка площадки под строительство производственных корпусов уже началась.

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