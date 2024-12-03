Инновация в нефтегазовом секторе: Курганская область запускает новый промышленный кластер

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В Курганской области официально зарегистрирован новый промышленный кластер «NEW CODE GROUP». Предприятия кластера производят промышленную продукцию для нефтегазового сектора экономики России.

Промышленный кластер уже аккредитован Министерством промышленности РФ и официально включен в реестр.

Его создание направлено на развитие одного из наиболее перспективных направлений — разработка, производство и утилизация высокотехнологичных литий-тионилхлоридных источников тока. Как отмечают эксперты, это решение позволит Курганской области занять ведущие позиции в быстрорастущей отрасли и станет катализатором для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и развития инноваций в сфере нефтегазовой и литиевой промышленности.

Кластер объединяет пять производственных компаний. Опорные ООО «СЕЛЛЗ ТРЕЙД», ООО «ЭКОХИТ», ООО «ТЕХНОХИТ», расположенные в Курганской области, являются конечным производителем продукции. Компании ООО «ТСМАРТ» и ООО «ЦРГТ» производят продукцию в Челябинской, Томской областях, а также Ханты-Мансийском округе.

Участникам кластера предоставляются существенные меры поддержки как на региональном, так и на федеральном уровнях. Среди них — субсидирование до 150 млн. рублей при покупке стартовой партии промышленной продукции, возможность получения кредита по льготной ставке 9,3%.

Одной из наиболее востребованных предприятиями мер поддержки является широко реализуемое по инициативе губернатора Вадима Шумкова в регионе субсидирование покупки оборудования.

В Курганской области предприятия могут получить компенсацию до 50% затрат при покупке оборудования, но не более 50 миллионов рублей — для промышленных предприятий и до 15 миллионов рублей — для предприятий с иными ОКВЭДами. А для резидентов индустриальных парков данная мера поддержки увеличена до 70%, в сумме — до 60 миллионов рублей.

Также в регионе действует территориально-отраслевой комплекс «Новые технологии арматуростроения». Научный и производственный потенциал предприятий кластера позволяют создавать высокотехнологичную продукцию мирового уровня для топливно-энергетического комплекса России.

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