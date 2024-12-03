«Росэлектроника» поставила волноводы для синхротрона СКИФ

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«Росэлектроника», входящая в состав Ростеха, осуществила поставки волноводных трактов для ускорительного комплекса Центра коллективного пользования СКИФ (Сибирского кольцевого источника фотонов). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В «Росэлектронике» рассказали:

СКИФ станет первым в мире синхротроном поколения 4+. С его помощью можно будет изучать пространственную структуру белков вирусов, распространение ударной волны, процесс лазерной сварки материалов и многое другое. Полученная информация позволит создавать новые композитные материалы, лекарства, источники энергии.

Специальные волноводные тракты для СКИФа создал Ковылкинский электромеханический завод. По каждому такому тракту электромагнитное поле с частотой 357 МГц и непрерывной мощностью до 150 кВт передается от усилителя мощности к резонатору. Резонаторы позволяют пучку электронов сохранять скорость, близкую к скорости света.

Волноводы предназначены для накопительного кольца СКИФа. В этом кольце пучки электронов летят по кругу, направляемые магнитным полем, и формируют синхротронное излучение, которое затем подается на пользовательские станции.

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