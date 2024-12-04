Fplus разработал цветные МФУ формата А3

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Производитель электроники Fplus представил линейку первых отечественных МФУ (3-в-1: принтер, сканер, копир), рассчитанных на цветную печать формата А3. До сих пор подобные устройства выпускались только за рубежом и поставлялись в Россию по параллельному импорту.

Линейка включает четыре МФУ, которые различаются мощностью автоподатчика, скоростью печати и сканирования. По сравнению с иностранными аналогами, российские устройства обеспечивают более низкую стоимость отпечатка благодаря повышенной емкости картриджей (до 47 700 страниц для монохромной печати и 46 900 страниц для цветной). Кроме того, для запуска и настройки оборудования не требуется привлекать инженеров вендора или интегратора. В результате, совокупная стоимость владения МФУ оказывается ниже, чем у конкурентов в среднем на 20%.

Устройства собираются в России на собственном заводе Fplus в Подмосковье, комплектующие частично поставляются из-за рубежа.

Компания ориентируется на рынок B2B и B2G (business to business и business to government) и сегмент начальной полиграфии. Старт продаж запланирован на начало 2025 года: в первом квартале на рынке появятся две модели MC4501 и МС5501, во втором квартале — устройства МС2501 и MC3501.

«Технологиями производства цветных устройств формата А3 владеет ограниченное число компаний в мире, в первую очередь крупнейшие лидеры в сфере печати. Поэтому выпуск такой техники — большое достижение для нас как производителя. Теперь у заказчиков появилась отечественная альтернатива зарубежным устройствам, им не придется переплачивать за сложную логистику, а ведь параллельный импорт добавляет к и без того высокой базовой цене как минимум 10%. Говоря о цифрах, в 2025 году мы рассчитываем занять до 7% рынка цветной печати формата А3 при общей емкости сегмента порядка 15 тысяч устройств в год. Для тестирования МФУ доступны уже сейчас», — сказал заместитель генерального директора Fplus по периферийным устройствам Дмитрий Купцов.

Модели MC2501 и МC3501 поддерживают скорость печати 25 и 35 страниц в минуту и сканирования до 200 страниц в минуту. Более производительные версии (MC4501 и МС5501) — 45 и 55 страниц/мин. в режиме печати и до 240 страниц/мин. в режиме сканирования. Максимальная нагрузка в месяц составляет 270 000 страниц, рекомендуемая — 50 000 страниц.

Все модели оснащены сенсорным цветным ЖК-экраном диагональю 25,6 см. (10.1 дюймов) для контроля печати и настройки. Устройства поддерживают широкий диапазон форматов печати (от А6 до SRA3) и высокое разрешение 4800 (эквивалент) x1200 dpi. МФУ оборудованы датчиками обнаружения ошибки при подаче нескольких документов в сканере и некорректного расположения листов в автоподатчике.

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