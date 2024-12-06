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artal 06 декабря 2024, 09:41 Медучреждения

В микрорайоне Гидростроителей Краснодара заработала новая детская поликлиника

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 © krd.ru

Первых пациентов 5 декабря приняла новая детская поликлиника в микрорайоне Гидростроителей кубанской столицы. Медицинское учреждение по ул. им. Писателя Знаменского построили по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения».

В новой поликлинике работают кабинеты врачей-педиатров и кабинеты узких специалистов — офтальмолога, невролога, ревматолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, инфекциониста, аллерголога, дерматовенеролога и других. На базе отделения открыта собственная клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты УЗИ, ЭКГ и велоэргометрии.

Потоки здоровых и заболевших детей разделили, для этого вход в кабинет неотложной помощи оборудован отдельно.

 © krd.ru

 © krd.ru

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Источник: https://krd.ru/novosti/glavnye-novo...botala-novaya-detskaya-poliklinika/

  • artal
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Краснодар, поликлиника
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