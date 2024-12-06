В микрорайоне Гидростроителей Краснодара заработала новая детская поликлиника

© krd.ru

Первых пациентов 5 декабря приняла новая детская поликлиника в микрорайоне Гидростроителей кубанской столицы. Медицинское учреждение по ул. им. Писателя Знаменского построили по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения».

В новой поликлинике работают кабинеты врачей-педиатров и кабинеты узких специалистов — офтальмолога, невролога, ревматолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, инфекциониста, аллерголога, дерматовенеролога и других. На базе отделения открыта собственная клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты УЗИ, ЭКГ и велоэргометрии.

Потоки здоровых и заболевших детей разделили, для этого вход в кабинет неотложной помощи оборудован отдельно.

© krd.ru

© krd.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈