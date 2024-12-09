Инвестиции в основной капитал в РФ увеличились по итогам девяти месяцев 2024 на 8,6%

Инвестиции в основной капитал в России увеличились по итогам девяти месяцев 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года на 8,6%, следует из данных Росстата.

Объем инвестиций за этот период превысил 23,984 трлн рублей.

Рост инвестиций по итогам девяти месяцев 2023 года составил 10,5% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Инвестиции в основной капитал — совокупность затрат, направленных на строительство, реконструкцию объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учёт которых осуществляется в порядке, установленном для учёта вложений во внеоборотные активы, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности; культивируемые биологические ресурсы.

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