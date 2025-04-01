Объем инвестиций в экономику Москвы впервые превысил 8 трлн рублей

Объем инвестиций в экономику Москвы в 2024 году вырос на 4,4% и впервые превысил 8 трлн рублей. На столицу пришлось свыше 20% от общего объема российских инвестиций.

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Из этой суммы 0,8 трлн инвестировало Правительство Москвы. Средства были направлены на строительство жилья, метро, школ, больниц, спортивных комплексов и других объектов.

Порядка 400 млрд рублей вложило Правительство России, которое несет ответственность за функционирование многочисленных федеральных объектов — научных центров, вузов, федеральных клиник и многих других.

Но основной объем инвестиций привлек в экономику бизнес. Множество крупных, средних и малых предприятий продолжили реализацию своих планов развития:

Больше 35% или свыше 2,8 трлн рублей — приобретение машин и оборудования (станки, приборы, компьютерные системы и множество других систем).

Еще 20% или свыше 1,5 трлн рублей — вложения в объекты интеллектуальной собственности (в основном программное обеспечение, без которого сегодня не работает ни одна серьезная система).

Свыше 25% или более 2 трлн рублей — строительство и реконструкция нежилых зданий и сооружений.

Около 17% или 1,4 трлн рублей — строительство жилой недвижимости.

Масштабные инвестиции являются основным драйвером развития Москвы. Это гарантия устойчивого функционирования экономики, создания новых рабочих мест и роста уровня жизни.

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