Объем инвестиций в экономику Москвы впервые превысил 8 трлн рублей

Объем инвестиций в экономику Москвы впервые превысил 8 трлн рублейСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Объем инвестиций в экономику Москвы в 2024 году вырос на 4,4% и впервые превысил 8 трлн рублей. На столицу пришлось свыше 20% от общего объема российских инвестиций.
Из этой суммы 0,8 трлн инвестировало Правительство Москвы. Средства были направлены на строительство жилья, метро, школ, больниц, спортивных комплексов и других объектов.
Порядка 400 млрд рублей вложило Правительство России, которое несет ответственность за функционирование многочисленных федеральных объектов — научных центров, вузов, федеральных клиник и многих других.
Но основной объем инвестиций привлек в экономику бизнес. Множество крупных, средних и малых предприятий продолжили реализацию своих планов развития:
- Больше 35% или свыше 2,8 трлн рублей — приобретение машин и оборудования (станки, приборы, компьютерные системы и множество других систем).
- Еще 20% или свыше 1,5 трлн рублей — вложения в объекты интеллектуальной собственности (в основном программное обеспечение, без которого сегодня не работает ни одна серьезная система).
- Свыше 25% или более 2 трлн рублей — строительство и реконструкция нежилых зданий и сооружений.
- Около 17% или 1,4 трлн рублей — строительство жилой недвижимости.
Масштабные инвестиции являются основным драйвером развития Москвы. Это гарантия устойчивого функционирования экономики, создания новых рабочих мест и роста уровня жизни.
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