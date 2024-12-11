УКБВ отправило заказчику первую партию вагонов-платформ для перевозки горячего чугуна

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Уральское конструкторское бюро вагоностроения (УКБВ, входит в концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) разработало, изготовило и впервые поставило заказчику партию инновационных вагонов-платформ модели 23-5994, предназначенных для перевозки слитков горячего чугуна и других металлургических грузов. Проект был выполнен в кратчайшие сроки для крупнейшего металлургического предприятия России. Заказчику отправили 20 новых вагонов-платформ.

Разработанные УКБВ вагоны обеспечивают непрерывность металлургического производства: не нужно ждать, пока чугун полностью остынет. Еще в горячем виде его слитки загружаются в вагоны и отправляются в производственные цеха для дальнейшей обработки. Кроме того, новые вагоны в сравнении с аналогами имеют большую грузоподъемность, рассказали в пресс-службе УКБВ.

«Поставка вагонов модели 23-5994 — важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры для металлургической отрасли. Эти вагоны способны перевозить чушковый чугун температурой 400 градусов по Цельсию. Проект УКБВ стал примером использования инновационных конструкторских решений и слаженной работы команды для удовлетворения потребностей отрасли», — сказал генеральный директор УКБВ Александр Баранов.

Ранее надежность и высокие эксплуатационные характеристики вагонов-платформ модели 23-5994 были подтверждены в ходе испытаний, в том числе на прочность конструкции, устойчивость вагона к различным механическим нагрузкам.

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