стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
sergey k 15 декабря 2024, 22:30 Авиация

Московский авиационный центр (МАЦ) пополнился новым пожарным вертолетом Ка-32А11ВС

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © www.mos.ru

Московский авиационный центр (МАЦ) пополнился новым пожарным вертолетом Ка-32А11ВС.

Теперь авиапарк МАЦ насчитывает 12 винтокрылых машин. Из них шесть пожарных, пять санитарных и одна разведывательная.

Экипажи дежурят круглосуточно. Время прибытия на вызов в среднем составляет 10-15 минут с момента подачи заявки.

Планируется и дальше пополнять авиапарк новой техникой, а также развивать авиационно-спасательные технологии в столице.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/12154050/

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях


Ка-32А11ВС
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,