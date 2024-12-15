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Московский авиационный центр (МАЦ) пополнился новым пожарным вертолетом Ка-32А11ВС.

Теперь авиапарк МАЦ насчитывает 12 винтокрылых машин. Из них шесть пожарных, пять санитарных и одна разведывательная.

Экипажи дежурят круглосуточно. Время прибытия на вызов в среднем составляет 10-15 минут с момента подачи заявки.

Планируется и дальше пополнять авиапарк новой техникой, а также развивать авиационно-спасательные технологии в столице.

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