В Подмосковье состоялось открытие детско-взрослой поликлиники с подстанцией скорой помощи

Состоялось открытие детско-взрослой поликлиники с подстанцией скорой помощи на территории жилого комплекса «Столичный» в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в понедельник.

«Поликлиника в ЖК „Столичный“ в Балашихе приняла своих первых пациентов. Для жителей работают терапевты, педиатры, открыты прививочный и процедурные кабинеты, а также кабинет неотложной помощи», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что здание рассчитано на 670 помещений в смену. Здесь открыты детское и взрослое отделения.

Во взрослом блоке медучреждения на 350 посещений в смену расположили кабинеты хирурга, офтальмолога, гинеколога, уролога и других специалистов, а также отделения функциональной диагностики, первичной помощи, кабинеты вакцинопрофилактики и рентген-диагностики. В детской части, рассчитанной на 320 посещений, оборудовали отделения педиатрии и функциональной диагностики, кабинеты УЗИ, эхокардиографии. Помимо этого, комплекс включает подстанцию скорой помощи.

Учреждение здравоохранения застройщик возвел в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, добавили в пресс-службе администрации округа.

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