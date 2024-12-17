Новую поликлинику открыли в поселке Энем

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В поселке Энем Тахтамукайского района состоялось открытие поликлиники. Новое трехэтажное здание лечебного учреждения построено благодаря реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Здание было построено за два года. Цена контракта составила свыше 400 млн рублей. В 2024 году завершено строительство корпуса, а также оснащение медучреждения необходимым оборудованием. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и лицензия на оказание медицинской деятельности.

На первом этаже поликлиники разместили регистратуру, детское и рентгенологическое отделения, кабинет травматолога. На втором и третьем этажах — кабинеты гинеколога, лор-врача, офтальмолога, невролога, хирурга, функциональной диагностики, УЗИ, суточного мониторирования, ЭКГ, эндоскописта, онколога, кардиолога, психиатра, физиотерапии, массажа. В лечебном учреждении также предусмотрен просторный актовый зал. Поликлиника является структурным подразделением Тахтамукайской ЦРБ.

Мы получаем обратную связь от населения, видим запросы людей и стараемся оперативно реагировать на них. Самой чувствительной сферой, зачастую, является работа первичного медицинского звена. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» нам удалось построить эту и другие поликлиники. Уверен, что коллектив и персонал учреждения выведет систему оказания первичной медпомощи на качественно новый уровень.

Глава республики также отметил, что власти на местах необходимо очень чутко относиться к проблемам населения. Здоровьесбережение — важнейший элемент демографической политики государства, и ключевую роль здесь играет доступная и качественная первичная медицинская помощь, эффективная диспансеризация, позволяющая диагностировать и лечить заболевания на ранних стадиях.

В ходе недавней прямой линии были приняты обращения жителей Энема. Некоторые из них касались качества оказания медицинской помощи.

В рамках нацпроектов и госпрограмм мы стараемся делать многое для улучшения жизни людей в муниципалитетах. Несколько лет назад отремонтировали инфекционное отделение Энемской районной больницы. В этом году ввели в строй вот эту новую поликлинику. Это все — благодаря поддержке федерального центра. Нам сегодня важно, чтобы все новые и обновленные объекты работали на благо людей. И это возможно только вместе с вами. Мы очень надеемся на ваше участие в нашем общем деле.

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