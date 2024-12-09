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artal 09 декабря 2024, 09:38 Медучреждения

Новая поликлиника в селе Дальнее Сахалинской области начала принимать первых пациентов

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 © sakhalin.gov.ru

В современном трёхэтажном здании поликлиники будут обслуживать до 120 пациентов в смену. На первом этаже расположились рентгенологическое отделение с флюорографией, кабинет УЗИ, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты приема врачей, а также доврачебной и неотложной помощи. На последнем — палаты дневного пребывания, стационар на 8 коек, куда смогут приходить пациенты для проведения диагностических и лечебных процедур.

На данный момент штат медучреждения уже полностью укомплектован — помощь жителям Дальнего будут оказывать 16 врачей: терапевты, офтальмолог, отоларинголог, невролог, хирург, уролог, гинеколог, стоматолог.

— В корпусе номер один будет открыто два физиокабинета, здесь наши пациенты будут проходить магнитотерапию, дарсонвализацию и ультразвук. Люди очень долго ждали открытия. Сейчас, конечно им станет проще посещать поликлинику по месту жительства, чем ходить или ездить куда-то в город, это намного удобнее, тем более в зимнее время, — добавила Ольга Секреян, старшая медсестра физиотерапевтического отделения.

Отметим, медучреждение площадью около 4 тысяч квадратных метров возведено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Средства на строительство выделены из федерального и областного бюджетов. В ближайшее время в селе появится и детская поликлиника. Строительство уже ведётся, работы будут окончены в 2025 году.

 © sakhalin.gov.ru

 © sakhalin.gov.ru

 © sakhalin.gov.ru

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Источник: https://sakhalin.gov.ru/index.php?i...sh=43bad248438181eaa1d649771e34078c

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Дальнее, Сахалинская область, поликлиника
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