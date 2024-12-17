МЧС получило 12 беспилотников «Геоскан 701» для работы в Арктике

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Группа компаний «Геоскан» передала МЧС России 12 комплектов беспилотных авиационных систем «Геоскан 701» по нацпроекту «БАС». Они будут использоваться в различных регионах страны, в том числе в арктической зоне для предотвращения чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий и мониторинга обстановки.

Беспилотное воздушное судно самолетного типа «Геоскан 701» может выполнять видеомониторинг в оптическом и ИК-диапазонах, а также проводить АФС, находясь в воздухе до 10 часов. Благодаря этому силы МЧС смогут в режиме реального времени вести длительный мониторинг пожароопасной, паводковой и ледовой обстановки, обеспечивать выполнение поисковых работ в труднодоступной местности, на водных акваториях, в лесных массивах и в горах.

БАС поможет обнаруживать источники аварий и ЧС, ликвидировать их последствия, оценивать масштаб и ущерб, проводить поисково-спасательные работы, контролировать ледовую обстановку. При этом точка запуска беспилотника может находиться на значительном удалении от объекта съемки.

«Учитывая большие расстояния, сложные погодные и ландшафтные условия, применение БАС в удаленных регионах является наиболее эффективным и безопасным способом получения информации о реальной обстановке на местности во время ЧС для принятия грамотных управленческих решений при ликвидации их последствий. Кроме того, специалисты МЧС смогут использовать БАС для создания ортофотопланов заданных районов и 3D-моделей потенциально опасных объектов, чтобы оценивать риски возникновения ЧС и сводить к минимуму их последствия», — прокомментировал руководитель направления по работе с особо значимыми клиентами компании «Геоскан Москва» Михаил Межуев.

В 2024 году вся линейка промышленных БАС Геоскана прошла апробацию в МЧС России. В испытаниях участвовали БАС самолетного типа «Геоскан 201», «Геоскан 701» и мультироторного типа «Геоскан Gemini», «Геоскан 401», «Геоскан 801». Все комплексы были рекомендованы к выполнению задач по предназначению подразделениями беспилотной авиации МЧС России в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Геоскан 701 — высокопроизводительный комплекс для беспилотной аэрофотосъемки, видео- и тепловизионного мониторинга местности и объектов. Основное преимущество — возможность выполнять съемку труднодоступных районов, в том числе в Сибири, Арктике и на Дальнем Востоке, когда точка старта находится на значительном удалении от объекта съемки. В комплексе используется самый большой беспилотник Геоскана, который оснащен двигателем внутреннего сгорания, благодаря чему он способен выполнять задачи в течение длительного времени в сложных погодных условиях.

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