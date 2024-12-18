Завод «Пролетарская свобода» запустил производство технологической линии сращивания шпона на ус

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ОАО Завод «Пролетарская свобода» — одно из старейших предприятий в России, которое на протяжении 143 лет высоко держит марку отечественной промышленности, выпуская полную номенклатуру оборудования для изготовления лущёного шпона и фанеры в России.

Сегодня главной задачей инженеров завода является обеспечение российского рынка конкурентоспособными технологиями и оборудованием, позволяющим обрабатывать древесину на уровне международных стандартов.

Завод, следуя курсом на импортозамещение, успешно запустил в работу производство технологической линии сращивания шпона на ус. Она позволяет изготавливать сращённый (усованный) шпон форматов 4×8 и 5×10 футов, что является особенно актуальным в связи со сложившимися обстоятельствами на рынке сбыта фанеры.

Линия сочетает в себе инновационные разработки завода.

Удобная блочно-модульная конструкция рам позволяет на первом этапе приобрести линию с одними пресс-ножницами и впоследствии увеличить количество веток линии до четырех или даже до пяти. Оригинальная конструкция фрезерных узлов с системой прижимных роликов позволяет получать качественный ус, точно повторяющий контуры и изгибы даже волнистого шпона.

Результатом совместной работы инженеров стало появление в номенклатуре завода ещё одной новинки — системы автоматической сортировки сырого шпона. Она позволяет сканировать и при помощи специального программного обеспечения выявлять шпон сложным ядром или другими дефектами. Материал впоследствии можно отсортировать и сушить отдельно. Первые системы уже установлены, настроены и успешно функционируют на предприятиях России.

В настоящее время ассортимент продукции завода «Пролетарская свобода» позволяет организовать процесс производства с нуля, впоследствии наращивать объёмы и модернизировать оборудование, вплоть до масштабов градообразующего предприятия.

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