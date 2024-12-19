102 автобуса особо большого класса для Санкт-Петербурга

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Завершились приемка и постановка на государственный учет 102 автобусов особо большого класса, которые были закуплены «Пассажиравтотрансом» в 2024 году. АО «Государственная транспортная лизинговая компания» поставила транспортные средства на условиях лизинга — город получил крупную партию автобусов, не отвлекая одномоментно значительные финансовые средства.

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Любимые пассажирами «гармошки» можно будет увидеть не только в центре города, но и на магистралях практически во всех районах Петербурга. Все машины — низкопольные, приспособлены для маломобильных граждан и оборудованы современными мультимедийными и информационными системами.

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К обслуживанию пассажиров приступают 52 сочлененных автобуса ЛиАЗ-6213 и 50 сочлененных автобусов Volgabus-6271. «Гармошки» производства Ликинского автобусного завода в последний раз поступали в Петербург в 2013 году.

В свою очередь, двухсеционные автобусы марки Volgabus хорошо знакомы петербуржцам. Новая партия машин оборудована инновационной системой охлаждения двигателя с несколькими электровентиляторами вместо традиционного вентилятора с гидроприводом. Подобный модернизированный автобус «Пассажиравтотранс» испытывал летом прошлого года.

Нововведение было признано удачным и гарантирующим оптимальное охлаждение ДВС во всех температурных режимах, что повысит безопасность пассажирских перевозок и позволит избежать потенциальных возгораний.

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