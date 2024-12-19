В Новосибирске открыт новый корпус детского сада № 17

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Новый корпус предназначен для 90 детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Здание, состоящее из трех этажей, включает в себя пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, а также зал для занятий спортом и музыкой, кабинет лечебной физкультуры и массажа, а также класс для дополнительного образования. Также предусмотрены удобства для маломобильных граждан.

Территория вокруг детского сада также была благоустроена: здесь появились новые дорожки, малые архитектурные формы, спортивные площадки и зеленые насаждения.

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