Рост грузоперевозок по МТК «Север-Юг» составил почти треть

© 1prime.ru

Грузоперевозки по западному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг» за 11 месяцев 2024 года выросли на 31%. За 11 месяцев текущего (2024 — ред.) года по западному маршруту «Север-Юг» было перевезено транзитных грузов на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На территории Азербайджана полностью реализованы и успешно функционируют как железнодорожный, так и автомобильный сегменты коридора «Север-Юг». Со своей стороны, Азербайджан принимает все необходимые меры для дальнейшего совершенствования своей инфраструктуры.

Он напомнил, что в рамках плана действий по транзитным грузоперевозкам на 2024-2026 годы, утвержденного в 2023 году президентом Азербайджана, принимаются меры по укреплению физической инфраструктуры, повышению операционной эффективности и координации, совершенствованию нормативно-правовой базы, применению инновационных решений и цифровизации международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана.

Западный маршрут международного транспортного коридора «Север-Юг» — это железнодорожное направление от железнодорожных станций на территории России через пограничные станции в Азербайджане Ялама и Астара к пограничной станции Астара (Иран), а также обратное направление. Восточный маршрут проходит из России в Иран через Казахстан и Туркменистан.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈