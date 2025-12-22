ООО «Пивоваренная компания „Балтика“ запустила проект по автоматизации логистики с использованием беспилотных грузовиков „ЭвоКарго“. Проект направлен на повышение эффективности логистических процессов компании. В рамках сотрудничества автономные электрогрузовики начали работу на территории производства в Самарской области.

Запуск проекта обеспечивает роботизированную экологичную транспортировку грузов компании в режиме 24/7, снижая нагрузку на персонал и оптимизируя затраты предприятия. Внедрение автономной логистики позволяет сократить расходы на грузоперевозки внутри производственной площадки в объеме до 30%.

Робогрузовики с искусственным интеллектом пользуются продвинутой сенсорной системой, благодаря которой самостоятельно оценивают пространство вокруг, мгновенно принимают решения и безопасно перевозят любой груз без участия человека.

„Балтика“ стремится идти в русле современных трендов автоматизации и роботизации производства. Проект позволил сделать внутренние логистические процессы более слаженными и эффективными, снизить нагрузку на персонал и улучшить координацию работы подразделений, и всё это — путем интеграции высокотехнологичных решений в привычный процесс транспортировок без каких-либо изменений в инфраструктуре или приостановки текущих процессов», — прокомментировали в «Балтике».

«Сотрудничество с „Балтикой“, одним из крупнейших российских производителей пива — важный шаг для развития автономной логистики в секторе FMCG, — отметил Василий Жуков, заместитель генерального директора-коммерческий директор „ЭвоКарго“. — Как признанный лидер наземных беспилотных перевозок, мы делаем логистику более практичной, предсказуемой и экологичной, позволяя партнёрам сосредоточиться на развитии бизнеса».

Внедрение беспилотных грузовиков для перевозок внутри производства — еще один шаг компании «Балтика» в направлении роботизации. В перспективе компания заинтересована распространить опыт беспилотной логистики на другие производственные площадки.

Справка об ЭвоКарго:

«ЭвоКарго» (создана в 2020 г. в Москве) — российский разработчик автономного транспорта и автопилота пятого поколения. Компания производит беспилотный транспорт без кабины для водителя на основе технологий искусственного интеллекта и предоставляет принципиально новую, экономически эффективную услугу автономной логистики по бизнес-модели «Robots-as-a-Service» с применением инновационного транспорта. Сегодня сотни автономных грузовиков Evocargo внедрены у клиентов компании по всей России.