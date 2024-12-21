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Великоросс 21 декабря 2024, 17:05 Статистика

Свыше 40 новых школ открыли в Подмосковье в 2024 году

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В 2024 году в Подмосковье открыли 41 новую школу.

Помимо этого, в регионе реализуют большую программу капремонта образовательных учреждений. В 2025 году в нее войдут еще 90 школ и детских садов.

На сегодняшний день 1,01 миллиона детей, которые ходят в школу в Московской области.

Порядка 50 тысяч педагогов трудятся в подмосковных щколах.

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Источник: https://360.ru/news/mosobl/svyshe-4...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

Московская область
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