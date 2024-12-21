Свыше 40 новых школ открыли в Подмосковье в 2024 году

В 2024 году в Подмосковье открыли 41 новую школу.

Помимо этого, в регионе реализуют большую программу капремонта образовательных учреждений. В 2025 году в нее войдут еще 90 школ и детских садов.

На сегодняшний день 1,01 миллиона детей, которые ходят в школу в Московской области.

Порядка 50 тысяч педагогов трудятся в подмосковных щколах.

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