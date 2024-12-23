Завод ОСК «Звездочка» изготовил винты для пассажирских судов проекта РЕГК.126

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Центр пропульсивных систем Центра судоремонта «Звездочка» ОСК завершил изготовление гребных винтов для четырех судов проекта РЕГК.126, строящихся на архангельском филиале — СРЗ «Красная Кузница». Об этом сообщает пресс-служба Центра судоремонта.

Особенностью этих гребных винтов является то, что геометрия лопастей была разработана специалистами проектно-конструкторского бюро ЦПС с использованием расчетного метода (т.н. методом «сухого» проектирования). Также были выполнены работы по построению 3D-модели гребных винтов, выпуску конструкторской документации, её согласованию с ФАУ «РКО». Гребные винты выполнены из нержавеющей стали и имеют диаметр 1,5 м.

Напомним, средства на строительство четырех пассажирских судов были выделены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», а финансирование осуществляется в рамках Программы лизинга морских и речных гражданских судов АО «ОСК» при непосредственном участии Минпромторга России.

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