В КЧР открыта первая очередь фабрики по переработке шерсти

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«Одним из значимых достижений региона в текущем году является запуск проекта ООО „Камвольно-прядильной фабрики Каритекс“ по созданию шерстеперерабатывающего предприятия общей стоимостью свыше 2 млрд рублей. По окончании реализации проекта производственная мощность предприятия вырастит до 15 тысяч тонн переработанной шерсти в год, что позволит открыть порядка 628 новых рабочих мест», — сообщили в министерстве промышленности и энергетики КЧР.

Первый этап проекта уже успешно реализован: запущена производственная линия, способная производить 800 тонн акриловой пряжи в год, что привело к созданию 110 новых рабочих мест. К концу 2025 года планируется завершить проект и выйти на полную мощность.

В этом году половина всей производимой в России шерсти пришлась на регионы Северо-Кавказского федерального округа. В частности, Дагестан произвел 14 тысяч тонн, Ставропольский край — 6 тысяч тонн, а Карачаево-Черкесская Республика — 1,5 тысяч тонн.

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