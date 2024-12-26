ООО «Гекса-Лотос» расширяет производство

© gexa.ru

В филиале появилось новое оборудование, которое позволит предприятию увеличить мощности и улучшить качество продукции.

В данный момент в первом цехе завода производятся пуско-наладочные работы. Скоро будет введён в эксплуатацию новый ниточный экструдер.

Также в скором будущем планируется запуск третьего цеха, в котором будет расположен участок по переработке отходов. Линия находится на этапе монтажа, практически всё уже готово, работу отладят после поступления оборудования для измельчения отходов.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈