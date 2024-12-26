Композитный дивизион «Росатома» запустил производство ветролопастей в Ульяновске

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26 декабря 2024 года в Ульяновске на базе АО «Русатом ветролопасти» (компания Композитного дивизиона госкорпорации «Росатом») начал работу первый завод по производству российских композитных ветролопастей. В церемонии приняли участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, генеральный директор Композитного дивизиона «Росатома» Александр Тюнин и другие.

Запуск производства позволяет «Росатому» завершить формирование полной технологической цепочки по стеклопластикам от сырья до готовых изделий. Оно организовано для выпуска ветролопастей длиной 51 метр и весом 8,5 тонн, что стало возможным благодаря сочетанию российских композиционных материалов в соотношении 90% стекло- и 10% углекомпозитов. Применяемые технологии производства обеспечивают срок эксплуатации лопастей в 25 лет. Производство запущено при финансовом участии Фонда развития промышленности.

После выхода на проектную мощность завод сможет выпускать до 450 ветролопастей ежегодно, что обеспечит комплектование до 150 ветроустановок в год. Продукция ульяновского завода будет использована в первую очередь для нужд крупнейшей в России Новолакской ветроэлектростанции, строящейся в Республике Дагестан.

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