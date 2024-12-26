В макрорайоне Заозёрном Кургана открыли новый ФОК

© kurganobl.ru

Второй новый физкультурно-спортивный комплекс с залами для игровых видов спорта и единоборств, с тренажерным залом и площадкой для настольного тенниса открылся 25 декабря в макрорайоне Заозерный города Кургана. В двухэтажном комплексе также предусмотрены раздевалки с душевыми, медицинский блок и административные помещения.

Это уже 4-й спортивный комплекс, вводимый в регионе в этом году. В следующем году, с учетом большого количества строящегося нового жилья в Заозёрном, будет введено ещё два спортивных объекта. И начнется реализация новых рекреационных проектов.

На реализацию масштабного проекта по проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» направили более 196 млн рублей.

Теперь в Заозерном четыре крупных спортивных сооружения — новый ФОК, Ледовый дворец спорта, стадион у школы № 7 и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в 6-м микрорайоне.По числу спортивных объектов на душу населения Курганская область занимает 1 место в Уральском федеральном округе.

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

http://www.spor...l.ru/15656.html

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