Курганский завод «Вездеходы Бурлак» запустил уникальное производство благодаря нацпроекту

© kurgan-city.ru

В Курганской области на заводе ООО «Вездеходы Бурлак» введено в эксплуатацию новое производство снегоболотоходов. Это стало возможным благодаря участию предприятия в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика».

Предприятие, специализирующееся на производстве уникальной вездеходной техники для работы в экстремальных условиях Арктики, Антарктики и Крайнего Севера, завершило масштабную модернизацию производства. Общий объем инвестиций составил более 400 млн рублей. В рамках модернизации было закуплено и установлено современное оборудование, включая станок лазерной резки металла, два мостовых опорных крана, а также введен в эксплуатацию новый участок термической обработки с современным производственным оборудованием и окрасочно-сушильным комплексом.

Особое внимание уделено автоматизации производственных процессов, что позволило предприятию увеличить объемы выпускаемой продукции, улучшить ее качество и сократить сроки производства. В результате проведенной модернизации создано 84 новых рабочих места — 72 в рамках основных проектов и еще 12 благодаря дополнительным мерам господдержки, сообщает пресс-служба муниципального образования г. Курган.

Государственная поддержка сыграла ключевую роль в реализации проектов модернизации. Предприятие получило субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат при приобретении нового оборудования, а также поддержку на возмещение первоначального взноса по лизинговым договорам.

Сегодня завод выпускает до 6 единиц техники в месяц. Особенность производимых снегоболотоходов «Бурлак» заключается в их способности работать в условиях бездорожья при экстремально низких температурах до -60°C. Благодаря проведенной модернизации предприятие планирует увеличить годовой выпуск техники до 120 машин уже к 2026 году.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈