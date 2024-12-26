В Абакане открылась самая современная школа Хакасии на 1000 мест

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В Абакане открылась школа на тысячу мест.

Общая стоимость составила 1,3 миллиарда рублей. Основная часть средств — более миллиарда выделена из федерального бюджета. Свыше 140 миллионов добавили из республиканского бюджета и около 17 миллионов направил муниципалитет.

Помимо учебных кабинетов в школе имеется актовый зал с двусветным пространством, столовую с обеденным залом на 412 посадочных мест, спортивный зал с современными тренажёрами, мастерские для работ по дереву и металлу. Блок «Г» отведён для начального звена с отдельным спортзалом и библиотекой, также на первом этаже размещены помещения для внеурочной деятельности. Для разностороннего развития школьников предусмотрены студии хореографии и живописи, кружок юных натуралистов, медиацентр.

Школа оснащена новой, удобной мебелью и цифровой техникой, только на оборудование потрачено более 220 миллионов рублей. В каждом классе установлены интерактивные доски, кабинеты физики оснащены потолочными системами электроснабжения для лабораторных работ. Создана база для школьного технопарка с конструкторами и робототехническими наборами. На уроках труда мальчишки смогут поработать на фрезерных и лазерных станках российского и немецкого производства, а для девочек закуплены современные швейные и вышивальные машины. Есть даже отдельные костюмерные для театральных постановок и гримёрки для подготовок ребят перед концертами.

На прилегающей территории располагаются спортивные площадки, где учащиеся смогут позаниматься волейболом, баскетболом и футболом, сдать нормативы ГТО. Также для школьников организованы зоны с малыми архитектурными формами для игр и отдыха.

Для Абакана школа на 1000 мест по данному проекту стала третьей, а для республики — пятой. В следующем году подобные образовательные учреждения откроются в Белом Яре и Аскизе.

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