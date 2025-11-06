MAX
В селе Арбаты Республики Хакасия открылась новая школа

5 ноября в селе Арбаты Таштыпского района, состоялось торжественное открытие новой школы. Современное трёхэтажное здание оборудовано всем необходимым для полноценного обучения и всестороннего развития школьников: просторные учебные классы, оборудованные по самым высоким стандартам, уютная столовая и современные спортивный и актовый залы.

На территории учреждения обустроены универсальная площадка для волейбола и баскетбола, мини-футбольное поле, зоны для подвижных игр и тихого отдыха, а также просторная площадь для торжественных построений. Новая школа рассчитана на 150 учеников и позволит значительно повысить качество образования в районе. Общая стоимость объекта превысила 392 миллиона рублей, из которых 217 миллионов были выделены из федерального бюджета.

Жители села ждали этого события почти тридцать лет. Прежнее деревянное здание давно износилось и не отвечало современным требованиям.

Строительство новой школы стало возможным благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»

