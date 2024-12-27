На шахте «Распадская» ввели в строй новую лаву с промышленными запасами более 3 млн тонн угля

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На шахте «Распадская» Распадской угольной компании введена в работу новая лава с промышленными запасами более 3 млн тонн угля, сообщила компания.

Длина новой лавы составляет 300 м. Отработку ее запасов горняки планируют вести в течение полутора лет.

Подготовка забоя длилась больше года — выполнен весь комплекс горно-капитальных, проходческих и монтажных работ. При этом компания установила систему аэрогазового контроля, все технологические процессы контролируются круглосуточно в режиме онлайн, в том числе с помощью цифровых технологий машинного зрения, забой по всей длине оборудован камерами системы видеонаблюдения.

Отработка запасов угля ведется на глубине 620 м.

ПАО «Распадская» — производитель коксующегося угля. Производственный комплекс включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва. Запасы — 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.

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