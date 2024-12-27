В 2023-2024 гг. в ЛНР восстановлены более 6,5 тыс. объектов, в ДНР около 13 тыс

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С конца 2022 г. в Луганской Народной Республике были реконструированы более 6,5 тыс. объектов. В частности: свыше 2 тыс. жилых домов, более 700 социальных объектов, примерно 2,95 тыс. объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Также состоялось обновление 12 объектов благоустройства и более 1,5 тыс. км автомобильных дорог, — сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли ЛНР.

Почти 13 тысяч объектов в ДНР приведено в порядок, в том числе восстановлено более четырех тысяч многоквартирных домов.

«На 2025 г., кроме восстановительных работ, запланирован большой объем жилищного строительства. На сегодня утверждены инвестиционные проекты, предполагающие возведение 321 тыс. м2 жилья. Компании активно „заходят“ со своими проектами, становятся участниками свободной экономической зоны и получают возможность арендовать земельные участки у ППК „Фонд развития территорий“ на льготных условиях. Кроме того, с января в ЛНР стартует реализация нового национального проекта „Инфраструктура для жизни“», — анонсируют в пресс-службе.

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