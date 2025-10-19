Ход восстановления общественных объектов Донбасса
Директор средней школы № 19 поселка Каменск в пригороде Мариуполя поблагодарила строителей за восстановление образовательного учреждения.
Современная зона отдыха для жителей и гостей Мариуполя
«Луганск, встречай свой новый стадион!»
Обновленная спортивная жемчужина столицы ЛНР торжественно открылась 14 октября на базе Луганского госуниверситета им. Владимира Даля. Участники праздничного мероприятия своими глаза смогли оценить масштабную работу строителей — современное футбольное поле, спортивные и игровые площадки, а также кроссовые дорожки, зоны воркаута, занятий йогой и другие пространства.
Мариупольская детская школа искусств преображается на глазах
Строители уже усилили несущие конструкции, выполнили перепланировку помещений и приступили к их отделке. Также они утепляют фасад, устанавливают новую кровлю, окна и двери. В обновленной школе 500 юных талантов в возрасте от 6,5 до 18 лет смогут заниматься вокалом, хореографией, живописью, игрой на фортепиано, скрипке, виолончели, гитаре и других инструментах.
