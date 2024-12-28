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termometrix 28 декабря 2024, 18:34 Медучреждения

В Люберцах открылась новая взрослая поликлиника

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 © minzdrav.gov.ru

В городском округе Люберцы в микрорайоне ЖК «Жулебино парк» заработала новая взрослая поликлиника на 100 посещений в смену. Медицинскую помощь здесь будут получать порядка 8,5 тыс. человек.

Здесь оборудованы зоны комфортного ожидания приема врача, установлена современная навигация. Поликлиника оснащена необходимым оборудованием, в том числе, современным аппаратом УЗИ с датчиками исследования сосудов. Также в поликлинике работает кабинет функциональной диагностики, где пациенты могут пройти ЭКГ-исследование на современном аппарате.

 © minzdrav.gov.ru

Прием пациентов ведут врачи-терапевты, а также узкопрофильные специалисты — офтальмолог, хирург, отоларинголог.

 © minzdrav.gov.ru

 © minzdrav.gov.ru

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Источник: https://minzdrav.gov.ru/special/reg...krylas-novaya-vzroslaya-poliklinika

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Московская область
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