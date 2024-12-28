В Люберцах открылась новая взрослая поликлиника

© minzdrav.gov.ru

В городском округе Люберцы в микрорайоне ЖК «Жулебино парк» заработала новая взрослая поликлиника на 100 посещений в смену. Медицинскую помощь здесь будут получать порядка 8,5 тыс. человек.

Здесь оборудованы зоны комфортного ожидания приема врача, установлена современная навигация. Поликлиника оснащена необходимым оборудованием, в том числе, современным аппаратом УЗИ с датчиками исследования сосудов. Также в поликлинике работает кабинет функциональной диагностики, где пациенты могут пройти ЭКГ-исследование на современном аппарате.

© minzdrav.gov.ru

Прием пациентов ведут врачи-терапевты, а также узкопрофильные специалисты — офтальмолог, хирург, отоларинголог.

© minzdrav.gov.ru

© minzdrav.gov.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈