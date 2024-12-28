В Щёлкове открыли новый детский сад на 220 мест

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Новый детский сад «Космос», рассчитанный на 220 воспитанников, открыли на Школьной улице в Щёлкове, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

«Общая площадь здания составляет четыре тысячи квадратных метров. Здесь есть всё необходимое и самое современное для комплексного развития детей. В новом детском саду будет сформировано одиннадцать групп для детей от полутора до семи лет», — говорится в сообщении.На прилегающей территории обустроено девять площадок для игр и одна большая для спортивных занятий, установлены теневые навесы.

Отмечается, что в детском саду будет работать театральная студия, а ещё здесь впервые в Щёлкове запустят движение «Юнармия для дошкольников».В честь открытия детского сада там провели новогодний праздник, а в штатном режиме учреждение заработает в январе.

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