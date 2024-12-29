Авиапарк Роскосмоса пополнился новым самолётом

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Воздушное судно Ту-204-100 В производства Объединенной авиастроительной корпорации обновит авиапарк Центра подготовки космонавтов и станет третьим самолётом типа Ту-204 в авиации Роскосмоса. Он будет перевозить, в том числе, Государственные комиссии.

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