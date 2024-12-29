стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
sergey k 29 декабря 2024, 13:35 Авиация

Авиапарк Роскосмоса пополнился новым самолётом

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © t.me

Воздушное судно Ту-204-100 В производства Объединенной авиастроительной корпорации обновит авиапарк Центра подготовки космонавтов и станет третьим самолётом типа Ту-204 в авиации Роскосмоса. Он будет перевозить, в том числе, Государственные комиссии.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://t.me/uac_ru/2913?single

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


Ту-204-100В
  • Нет аватара vlTepes
    29.12.2416:31:23

    Ну как новым -это 64053, впервые взлетевший в 2016 году

    На безрыбье теперь будем все новости о передаче б/у борта из одной АК в другую обсуждать

    #1294947
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      29.12.2419:52:09

      Тут дело в том что было время когда от Ту-204/214 практически отказались в пользу западной дуополи — этот самолет должен быть вычеркнут из истории совершенно незаслуженно.

      К счастью несчастье в виде санкции спасло этот самолет и этот борт Рососмоса только подтверждает что у самолета есть будущеее!!!

      Этот конкретный самолет точно прошел ремонт — а и полностью новые борта уже нечали передаваться в авиакомпании.

      Как сказалл Сергей Котенко — в добрый путь русский лайнер!!!

      #1294952
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      29.12.2419:55:45

      Очередной Ту-204-100 В позволит усилить возможности Роскосмоса в части обеспечения мобильности персонала и оперативной доставки необходимых грузов, повысит эффективность транспортной логистики в рамках космических программ России. Самолёт будет интегрирован в существующую систему авиационного обеспечения Роскосмоса для обеспечения оперативности и надёжность выполнения задач, стоящих перед корпорацией.

      ----------------------

      Этот аспект тоже очень важный!

      #1294953
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,