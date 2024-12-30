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termometrix 30 декабря 2024, 08:01 Медучреждения

Новая поликлиника открылась в Лобне Московской области

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 © storage.yandexcloud.net

В Лобне начался прием пациентов в новой взрослой поликлинике на 600 посещений в смену. Медицинскую помощь здесь будут получать более 80 тыс. человек.

В новом здании разместились полноценный дневной стационар по всем профилям, врачебные и диагностические кабинеты, женская консультация, лаборатория, отделение для наблюдения инфекционных больных и блок медицинской реабилитации и диспансеризации.

Поликлиника оснащена современным оборудованием — это более семи с половиной тысяч аппаратов — от простых до самых сложных.

 © storage.yandexcloud.net

 © storage.yandexcloud.net

 © storage.yandexcloud.net

 © storage.yandexcloud.net

 © storage.yandexcloud.net

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Источник: https://regions.ru/lobnya/zdravoohr...-otkrylas-v-lobne-pered-novym-godom

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Московская область
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