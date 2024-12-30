Новая поликлиника открылась в Лобне Московской области

Новая поликлиника открылась в Лобне Московской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Лобне начался прием пациентов в новой взрослой поликлинике на 600 посещений в смену. Медицинскую помощь здесь будут получать более 80 тыс. человек.
В новом здании разместились полноценный дневной стационар по всем профилям, врачебные и диагностические кабинеты, женская консультация, лаборатория, отделение для наблюдения инфекционных больных и блок медицинской реабилитации и диспансеризации.
Поликлиника оснащена современным оборудованием — это более семи с половиной тысяч аппаратов — от простых до самых сложных.
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