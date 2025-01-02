Автомобильный завод из Челябинской области представил новую спецтехнику

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В начале июня 2024 года пресс-служба завода «ГИРД» сообщила о выпуске новой модели автомобиля аварийной службы ПНП-8,5 с грузоподъемностью рабочей платформы 500 кг, изготовленной на шасси Урал С34520.

Новая машина стала пятой в линейке моделей специализированных транспортных средств с подъемным механизмом, выпускаемых предприятием.

В настоящий момент завод освоил выпуск 29 моделей специализированных транспортных средств, изготавливаемых на шасси КАМАЗ, УРАЛ и УРАЛ НЕКСТ.

© gird.ru

© gird.ru

Во второй половине октября 2024 года завод выпустил новую модель ассенизаторской машины АсМ-ГИРД, изготовленной на шасси КамАЗ Компас 9.

Машина оснащена баком для фекалий объемом 2000 л, баком для чистой воды объемом 700 литров, баком для дезинфекционного средства объемом 300 л., а также вакуумным пластинчато-роторным насосом КО-503, изготовленным нижегородским предприятием «Комтехмаш» (г. Арзамас).

Машина была поставлена в г.Санкт-Петербург для эксплуатации в аэропорту Пулково.

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В июне 2024 года завод представил новую модель передвижной мастерской выполненной на на электроплатформе Урал С230Е5, оснащенной асинхронным двигателем наминальной мощностью 170 кВт.

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В конце декабря 2024 года завод изготовил новую модель передвижной мастерской с маслораздаточным оборудованием на шасси SHACMAN с КМУ ИМ-77, максимальная грузоподъемность которой составляет 3000 кг, а максимальная высота подъема 8 метров.

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В декабре 2023 года пресс-служба завода сообщила о выпуске нового автомобиля аварийной службы с комбинированным ходом ТСПП — ГИРД на шасси Камаз 43502. Модель оснащена направляющим устройством железнодорожного хода для передвижения по трамвайному полотну.

Также машина оборудована аутригерами для увеличения площади опоры и повышения устойчивости при подъеме платформы. Механизм подъема и опускания ножничного типа с гидравлическим приводом. Рабочая высота подъема платформы — 8,5м, грузоподъемность — 700 кг, боковой вылет — более 1 метра. Пол платформы оснащен электрической изоляцией.

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