Под Волгоградом открыли модульный ФОК на территории «Юного ястреба»

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6 января, в городе-герое состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) и четырёх модульных жилых корпусов. Объекты построены на территории центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб». Введение их в эксплуатацию стало началом реализации программы, приуроченной к 80-летию Великой Победы.

Площадь модульного ФОК — первого подобного объекта в России, построенного по программе Минспорта РФ в течение 11 месяцев, — 1,6 тысячи кв.м. То есть — в 1,5 раза больше типовых. Системы отопления и кондиционирования позволят использовать объект круглогодично. Заниматься здесь смогут не только воспитанники лагеря, но и дети из соседних населенных пунктов.

Также к приему ребят готовы четыре быстровозводимых корпуса на 200 человек, они также оборудованы всем необходимым для комфортного круглогодичного размещения курсантов. Объекты строились с привлечением средств федерального и областного бюджетов по федеральному проекту «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» госпрограммы «Развитие образования». Таким образом, одномоментно на территории комплекса может быть размещено порядка 1100 человек.

В планах — строительство модульного бассейна; создание многофункционального учебно-тренировочного комплекса; возведение культурно-творческого центра; продолжение работ по укреплению материально-технической инфраструктуры. Все эти работы должны быть завершены в течение 2025 года. В этом году должны завершить проектирование Казачьего центра, рассчитанного на круглогодичное размещение и проведение занятий для 200 человек.

Также в текущем году завершится строительство трех тиров — на 25, 50 и 100 метров. Кроме того, предстоит выполнить проектирование и подготовиться к созданию современной базы по военно-техническим видам спорта с современной автомототрассой и автодромом.

В настоящее время на обширной территории действует сам «Юный ястреб» с большим количеством разнонаправленных объектов; также создан лучший региональный оборонно-спортивный лагерь «Авангард»; формируется региональный Казачий центр. Здесь построены и реконструированы корпуса для кадетов и личного состава, учебный центр парашютно-десантной подготовки, общежитие с медпунктом, командно-диспетчерский пункт, административно-бытовой корпус, выставочный центр, здания пожарной части и технического центра, «умная» спортплощадка, скалодром и веревочный городок, склады, объекты водоснабжения и водоотведения. Открыты и продолжают дополняться ретро-музей и экспозиция военной техники под открытым небом. Авиаклуб имеет четыре самолета малой авиации и грунтовую взлетно-посадочную полосу. В составе казачьего центра, который сейчас проектируется, предусматриваются ипподром с манежем и конюшней; комплекс для размещения, обучения и занятий спортом; культурно-досуговый центр; столовая и медпункт; музей казачьего быта; парковая зона отдыха; храм-часовня.

© ruvnovosti.ru

© ruvnovosti.ru

© ruvnovosti.ru

© ruvnovosti.ru

© ruvnovosti.ru

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