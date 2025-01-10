Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в прошлом году достиг рекордных показателей

Грузопоток составил без малого 37,9 млн тонн, что превышает предыдущий рекордный результат более чем на 1,6 млн тонн. Также в 2024 году было совершено рекордное количество транзитных рейсов — 92, и поставлен рекорд по транзитным грузам — более 3 млн тонн.

Северный морской путь (СМП) — кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом. СМП административно начинается на границе между Баренцевым и Карским морями (пролив Карские Ворота) и заканчивается в Беринговом проливе (мыс Дежнёва). Длина маршрута составляет 5,6 тыс. км. СМП проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское).

СМП обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири. В акватории СМП в Арктической зоне Российской Федерации на сегодняшний день расположено шесть крупных морских портов: порт Сабетта, порт Диксон, порт Дудинка, порт Хатанга, порт Тикси, порт Певек.

Большую часть года моря Северного Ледовитого океана покрыты льдами. Для обеспечения безопасного судоходства по СМП организуется ледокольная проводка. Россия — единственная страна в мире, располагающая атомным ледокольным флотом. Оператором флота является предприятие госкорпорации «Росатом» ФГУП «Атомфлот».

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