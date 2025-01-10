стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
rvk 10 января 2025, 13:08 3395 Статистика

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в прошлом году достиг рекордных показателей

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

Грузопоток составил без малого 37,9 млн тонн, что превышает предыдущий рекордный результат более чем на 1,6 млн тонн. Также в 2024 году было совершено рекордное количество транзитных рейсов — 92, и поставлен рекорд по транзитным грузам — более 3 млн тонн.

Северный морской путь (СМП) — кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом. СМП административно начинается на границе между Баренцевым и Карским морями (пролив Карские Ворота) и заканчивается в Беринговом проливе (мыс Дежнёва). Длина маршрута составляет 5,6 тыс. км. СМП проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское).

СМП обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири. В акватории СМП в Арктической зоне Российской Федерации на сегодняшний день расположено шесть крупных морских портов: порт Сабетта, порт Диксон, порт Дудинка, порт Хатанга, порт Тикси, порт Певек.

Большую часть года моря Северного Ледовитого океана покрыты льдами. Для обеспечения безопасного судоходства по СМП организуется ледокольная проводка. Россия — единственная страна в мире, располагающая атомным ледокольным флотом. Оператором флота является предприятие госкорпорации «Росатом» ФГУП «Атомфлот».

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен


  • rvk
  • 4
северный морской путь, смп, росатом
  • Нет аватара vlTepes
    10.01.2516:27:19

    Помню планы были грандиозные с чуть ли не удвоением каждый год.

    Рост в любом случае хорошо, но сейчас рост на уровне роста ВВП, а должен быть опережающий.

    #1295368
    • Нет аватара molyr
      10.01.2517:42:17

      ну так и строят ледоколы, инфраструктуру, мгновенно это не появится же

      #1295379
      • Нет аватара oaroma
        10.01.2519:08:54

        Извините!!!     Хотела заплюсовать. А отменить что-то не получается    

        #1295398
        • Нет аватара molyr
          11.01.2500:29:48

          ни чего страшного, бывает

          #1295408
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,