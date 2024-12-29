По Севморпути по итогам года перевезли рекордные 37,3 млн т грузов

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По Северному морскому пути (СМП) по итогам года перевезли рекордные 37,3 млн т грузов.

В 2024 году был запущен штаб по доставке грузов на Дальний Восток. При этом количество не перевезенных вагонов было сокращено с 1583 до двух.

Доставили в самые отдаленные части нашей страны более 3,5 млн т товаров жизнеобеспечения.

В январе «Росатом» сообщил, что объем грузопотока по Северному морскому пути в 2023 г. составил 36,254 млн т, что на 250 тыс. т больше целевого показателя. Осенью госкорпорация прогнозировала, что по итогам этого года объем перевезенных по Северному морскому пути грузов также отклонится от заявленных значений — перспективный план госкорпорации предполагает, что он составит примерно 36 млн т.

Северный морской путь — кратчайший между Европейской частью России и Дальним Востоком, проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово). Маршрут СМП оказывается на 15-20 дней короче транспортировки грузов через Суэцкий канал.

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