Почти в 1,5 раза выросли инвестиции в туризм в России в 2024 году

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За первые девять месяцев 2024 года частные и государственные инвестиции в туристическую отрасль выросли на 44%, достигнув 652 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Положительная динамика наблюдается в том числе благодаря мерам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Например, только по программе льготного кредитования реализуются 239 проектов с общим объёмом инвестиций 1,2 трлн рублей.

По программе субсидирования строительства модульных гостиниц за 2023-2024 годы поддержано более 600 проектов в 61 регионе с номерным фондом порядка 14,5 тыс. номеров. Новый отбор по программе объявлен в декабре, приём заявок продлится до 3 марта.

Мы видим, что вместе с ростом внутреннего туризма растёт интерес предпринимателей к созданию туристической инфраструктуры. Отрасль развивается ускоренными темпами: появляются новые отели и санатории, горные курорты, растёт качество сервиса. Статистика вложений подтверждает, что ставка на расширение предложения оправдана, поэтому в новом национальном проекте «Туризм и гостеприимство» мы сохранили ключевые программы поддержки, а также добавили отдельный федеральный проект по производству отечественного оборудования для отрасли.

В числе проектов по программе льготного кредитования — 218 проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов с общим номерным фондом 51,3 тыс. номеров, а также 9 аквапарков, 3 парка развлечений и 9 горнолыжных комплексов. Новый отбор по программе также объявлен в декабре.

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