В Крыму отдохнуло более 6,4 млн человек
За 10 месяцев 2025 года Крым посетило более 6,4 млн туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
При этом 62% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24% воспользовались железнодорожным сообщением, еще 14% приехали через исторические регионы.
«Наибольшее количество туристов выбрали Южный берег — 41% от общего числа. Более трети отдыхающих предпочли западное побережье, 15% - восточное, 12% отдыхали в других регионах Крыма. Средний уровень загрузки средств размещения в октябре составил 46%, однако отдельные санатории и курортные комплексы традиционно загружены полностью в течение всего года», — отметил Глава республики".
Данные Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым говорят о том, что в бюджеты всех уровней от туристической отрасли перечислено 5 млрд рублей, что в 2 раза превышает поступления аналогичного периода прошлого года.
Устойчивый рост турпотока в Крым подтверждают и туроператоры. На данный момент глубина бронирования достигает лета следующего года. Высокий интерес и к зимнему отдыху: в отелях республики забронировано 40% мест на новогодние праздники.
