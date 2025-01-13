Российские самозанятые уплатили около 100 млрд рублей налогов в 2024 году

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Российские самозанятые уплатили в 2024 году около 100 млрд рублей, следует из данных Федеральной налоговой системы. Показатель в 1,6 раза больше по сравнению 2023-м, когда перечислили 63,2 млрд рублей. Объем уплаченных налогов соразмерен с расходами федерального бюджета в 2024-м на нацпроекты по ЖКХ, а именно 123 млрд.

Также показатель сопоставим с доходами от приватизации за год — 130 млрд. Рост поступлений связан с увеличением числа самозанятых и повышением дохода. На конец 2024-го работающих на себя насчитывалось 12,2 млн. В 2023-м самозанятых было на 3 млн меньше. Большая часть работающих на себя сосредоточена в отраслях ремонта, авто, IT и красоты.

Основные причины для роста отчислений:

режим НПД — налога на профессиональный доход — становится популярнее, а количество самозанятых увеличивается; растет инфляция: средний чек на услуги самозанятых тоже становится больше.

Средний чек на услуги самозанятых повышается. Например, в Москве он вырос на 12% по сравнению с 2023 годом — до 3 300 ₽. Большинство самозанятых работают в отраслях ремонта, авто, ИТ и красоты.

В 2024-м самозанятые заработали 2,2 трлн рублей. Показатель вырос в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом (1,4 трлн рублей). Налог на профессиональный доход ввели в 2019 году. Эксперимент по новому виду сборов действует до 2028 года. Физлица платят налог по льготной ставке в 4%. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей коэффициент составляет 6%.

Популярность НПД обеспечивают низкие налоги, льготное кредитование, преференциальная аренда госимущества. Например, самозанятые могут арендовать недвижимость в собственности государства без торгов.

Чтобы оставаться самозанятым, годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей. 63% поступлений от налога на профессиональных доход идет в региональный бюджет, остальные 37% — в фонд медицинского страхования.

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