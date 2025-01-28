Ход строительства ускорителя СКИФ под Новосибирском

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Пучок энергии зарождается в линейном ускорителе, приобретает нужную форму и заряжается до 200 миллионов вольт. Источник синхротронного излучения последнего поколения, аналогов которому в мире нет, собран и успешно прошел первые испытания.

На установке уже готов промежуточный ускоритель, хотя собрать его планировали к весне. Первые испытания назначены на начало февраля. К марту строители планируют обеспечить радиационную безопасность, а после начнут собирать большое кольцо. Коридор для него уже готов.

Запустить ускоритель в работу планируют в июне. Опасений, что первые испытания не начнутся в срок, нет.

Сдать в эксплуатацию научную установку класса «мегасайенс» (а это больше 30 зданий, тонны инженерного и технологического оборудования) намерены в конце 2025 года.

Сибирский кольцевой источник фотонов должен укрепить позиции Сибири как одного из научных и технологических центров страны.

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