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По статистике Госавтоинспекции, в 2024 году в России сохранилась тенденция к снижению количества ДТП и тяжести их последствий. За одиннадцать месяцев 2024 года на дорогах страны зафиксированы 119 951 ДТП, что на 1,7% меньше, чем за тот же период 2023 года.

Так, за одиннадцать месяцев 2024 года на 7% стало меньше ДТП с участием водителей с признаками опьянения (12,2 тыс. инцидентов), на 4,3% сократилось количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу (9,3 тыс. случаев), на 3,6% стало меньше наездов на пешеходов (30,6 тыс. происшествий).

Определены национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. До 2030 года смертность на дорогах по сравнению с 2023 годом должна сократиться в полтора раза, до 2036 года — вдвое.

В настоящее время идет подготовка проекта Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2025-2030 годы с перспективой до 2036 года, которая будет увязана с новым национальным проектом «Инфраструктура для жизни».

В его составе МВД России сформировало федеральный проект «Безопасность дорожного движения». На его реализацию до 2030 года планируется выделить 42,2 млрд руб. Обновленная редакция предусматривает преемственность мероприятий предыдущего проекта, а также достижение целевого показателя «Транспортный риск» (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств).

В 2024 году по сравнению с прошлым годом на фоне роста автомобилизации и интенсивности движения, изменения направлений грузовых и пассажирских потоков в целом по стране произошло небольшое — на 0,7% - снижение смертности в ДТП.

Удерживать положительную динамику из года в год становится тяжелее. — Так, по ряду федеральных трасс мы видим рост интенсивности движения на отдельных участках от 10 до 100%, в среднем за последние пару лет показатель вырос на 20-30%. Поэтому наши первоочередные задачи — не только сохранить положительную динамику по снижению аварийности и смертности на дорогах, но и системно заниматься разработкой дополнительных мер по улучшению ситуации, исходя из современных реалий.

Необходимо взять на личный контроль разработку и выполнение планов действий по снижению аварийности и смертности в результате ДТП, а также оценить динамику роста автомобилизации на территории регионов. Вице-премьер отметил, что особое внимание следует уделить безопасности пешеходов и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов обратил внимание на тот факт, что в проекте паспорта нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который приходит на смену БКД, плановое значение показателя по снижению транспортного риска на 2025 год составляет 2,24 человека, то есть фактически равно плановому значению проекта 2023 года (2,25 человека).

«В целях повышения уровня безопасности для участников дорожного движения целесообразно заказчикам при проведении дорожных работ предусматривать мероприятия по обустройству автомобильных дорог путем нанесения дорожной разметки, обустройства пешеходных переходов, установки светофорных объектов, знаков дорожного движения, тросовых ограничений», — рекомендовал Валерий Богомолов.

Заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин заверил, что в целях устойчивого снижения смертности в результате ДТП на основе соглашений органам исполнительной власти субъектов оказывается организационно-методическая и практическая поддержка. По его словам, хороших результатов по снижению смертности на дорогах добились власти Пермского края и Московской области.

«Нам удалось впервые в истории укрепить материально-техническое состояние подразделений Госавтоинспекции, обеспечив их практически на 100% патрульным транспортом», — подчеркнул представитель МВД.

«Повышение прогнозных годовых значений на 1 декабря 2024 года по числу погибших в результате ДТП и по достижению целевого показателя транспортного риска — количество погибших на 10 тыс. ТС зафиксировано в республиках Адыгея, Алтай, Коми, Марий Эл, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Амурской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Тамбовской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге.

Риски недостижения показателей снижения смертности в ДТП на конец года имеются в Башкортостане, РС(Я), Карачаево-Черкесской, Удмуртской республиках, Краснодарском, Красноярском, Ставропольском краях, Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской областях, ЕАО и ЧАО», — привел данные Олег Понарьин.

По его словам, 37% смертельных случаев происходят на дорогах регионального и межмуниципального значения, почти 60% - на дорогах местного значения, проходящих через населенные пункты. «Негативная тенденция роста смертности в ДТП на дорогах межмуниципального и регионального значения по сравнению с прошлым годом отмечается практически в половине субъектов Федерации. Объективным фактором, влияющим на безопасность дорожного движения, является несоответствие пропускной способности автодорог южного, юго-восточного, сибирского направлений возросшей интенсивности дорожного движения. Кратно возросли объемы перевозок грузов и пассажиров на этих направлениях в силу того, что закрыты границы, аэропорты на юге страны, отмечается рост внутреннего туризма», — заметил эксперт.

Моральное и физическое старение парка ТС также вносит свою лепту: каждый дополнительный год эксплуатации ТС повышает риск попадания в ДТП и тяжесть последствий.

Если в целом по стране за 11 месяцев 2024 года фиксируется снижение количества ДТП и числа погибших и раненых, то в ряде субъектов ДФО, таких как Амурская, Магаданская области, Сахалин, Забайкалье, Якутия, Бурятия, Еврейская автономная область, негативная тенденция сохраняется, заявил директор департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития Илья Чернов. Возможно, одна из причин кроется в том, что на Дальнем Востоке все основные технические параметры состояния автомобильных дорог отстают от среднероссийского уровня. На начало 2024 года только треть протяженности дорог Дальнего Востока имели усовершенствованное покрытие, в то время как в среднем по стране этот показатель в два раза больше и достигает почти 70%. Доля региональных дорог опорной сети, соответствующих нормативным требованиям, в 1,5 раза меньше, чем в среднем по России: 46% в ДФО против 70% в РФ.

В целях минимизации рисков гибели в ДТП в субъектах Федерации организована масштабная работа по целому ряду направлений: совершенствование деятельности в области организации дорожного движения и модернизации дорожной инфраструктуры; разделение транспортных и пешеходных потоков; применение средств успокоения движения; нанесение дорожной разметки; установка дорожных знаков; безопасное размещение и оборудование мест для стоянки ТС; создание условий для контроля и соблюдения норм и правил в области безопасности движения (средства автоматической фиксации, обеспечение мер принуждения, устройство в муниципалитетах площадок для задержанного транспорта, создание условий для проверки водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения).

Безусловно, один из основных рычагов — формирование с детства устойчивых навыков безопасного участия в движении (пропаганда безопасного движения, формирование отрядов юных инспекторов). Не случайно на особом контроле Госавтоинспекции — состояние детского дорожно-транспортного травматизма.

По данным МВД, к концу 2023 года уровень смертности детей в возрасте до 16 лет в ДТП снизился почти на четверть в сравнении с 2017 годом — базовым для целей федерального проекта. Принятые в прошлом году меры в целом показывают положительную динамику снижения детской дорожной смертности. Вместе с тем проблема по-прежнему актуальна.

В 2024 году отмечается снижение на 5,7% числа погибших детей (534 ребенка) в возрасте до 16 лет, при одновременном увеличении количества авто-аварий с их участием (на 4%) и числа раненых детей (на 4,2%). С начала года зафиксированы 16,9 тыс. таких происшествий, в которых более 18 тыс. детей получили травмы. При этом 60,5% детей, погибших в ДТП, являлись пассажирами, 22,1% -пешеходами, а 12% - сами выступали в качестве водителей мотоциклов, мопедов и автомобилей. Эта печальная статистика свидетельствует о том, что в подавляющем большинстве случаев гибели детей виноваты взрослые.

На проблеме детского травматизма сделал акцент и сенатор Игорь Тресков, представляющий в СФ Московскую область. «В 2023 году рост детского травматизма составил 11% к уровню 2022 года, — отметил он. — В ЦФО (Москва, Московская, Белгородская, Воронежская, Рязанская области и др.) детей погибло на 41% больше, чем в 2023 году. Основные причины ранения и гибели при несоблюдении требований безопасной перевозки детей — непристегнутые ремни безопасности, отсутствие детских кресел и размещение детей на переднем сиденье. Штрафы за эти нарушения — 3 тыс. руб. — несоразмерны тяжести последствий».

Чтобы добиться снижения уровня детского травматизма, сенатор предложил поднять вопрос ужесточения ответственности за нарушение правил перевозки детей.

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