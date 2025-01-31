Новости здравоохранения

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В жилом комплексе «Пригород Лесное», расположенном в Ленинском городском округе Москомской области, открылась новая детская и взрослая поликлиника, рассчитанная на 1000 посещений в смену.

В поликлинике принимают педиатры, терапевты и специалисты узкого профиля: неврологи, хирурги, урологи, офтальмологи, оториноларингологи и другие. Для пациентов с симптомами ОРВИ предусмотрены специальные фильтр-боксы.

Новая женская клиника открылась в Хабаровске

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Медицинская организация предлагает широкий спектр профильных услуг. Женский центр включает в себя приемы врачей акушеров-гинекологов, прегравидарную подготовку и ведение беременности, ультразвуковую диагностику и «малую» оперативную гинекологию в условиях дневного стационара.

Для преодоления мужского бесплодия в клинике будут вести приемы врачи урологи, а также выполняться оперативные вмешательства с целью получения половых клеток. Будет функционировать и отделение вспомогательных репродуктивных технологий. В поликлиническом отделении также будут вести приемы врачи: терапевт, невролог, генетик, эндокринолог, гематолог, онколог.

Открытие клиники обеспечит поддержку будущих родителей в самые важные моменты жизни. Ее мощности рассчитаны на 30 тысяч посещений и 800 циклов ЭКО в год.

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