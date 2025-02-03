Преимущества российских УФ-облучателей «Ореол»: лечение, профилактика и дезинфекция с комфортом

Вы наверняка слышали о кварцевых лампах, ими еще в советское время лечили ЛОР-заболевания. А знаете ли вы, что сейчас существуют аналогичные современные приборы, которые производятся также у нас в России?

Речь идет об ультрафиолетовых облучателях, которые сохранили все лучшее от советских кварцевых ламп, но выглядят более современно и компактно. Теперь такими приборами можно пользоваться дома для лечения всей семьи, а также для обеззараживания помещения.

УФ-облучатели «Ореол"

© oufk.oreol-uvc.ru

Расскажем подробнее про ультрафиолетовые облучатели (УФ-облучатели) марки «Ореол» — это устройства, использующие ультрафиолетовое излучение для лечения, обеззараживания воздуха и поверхностей. Они активно применяются в медицинских учреждениях, школах, детских садах и других местах с повышенным риском распространения инфекций.

Они стали незаменимы в следующих сферах:

Домашнее лечение.

Детские учреждения.

Медицинские кабинеты.

Бытовые помещения и производство.

Зачем нужен ультрафиолетовый облучатель?

Ультрафиолетовый облучатель предназначен для:

Обеззараживания воздуха и поверхностей. УФ-излучение разрушает ДНК и РНК патогенных микроорганизмов, включая вирусы, бактерии и грибки, предотвращая их размножение.

Профилактики инфекционных заболеваний. Использование УФ-облучателей снижает вероятность заражения гриппом, ОРВИ и другими инфекциями, особенно в период сезонных эпидемий.

Обработки медицинских инструментов. В лечебных учреждениях облучатели применяют для стерилизации инструментов и поверхностей.

Устранения плесени и грибка. Влага и повышенная температура способствуют появлению плесени, которая может быть опасной для здоровья. УФ-облучатели эффективно устраняют грибковые споры.

Ухода за детьми. В семьях с маленькими детьми облучатели помогают обеззараживать игрушки, мебель, постельные принадлежности, создавая безопасную среду.

Лечение. УФ-облучатель используют при лечении ЛОР-заболеваний, кожных болезней и т. д.

Почему ОУФК «Ореол»?

Кварцевание ОУФК "Ореол" © oufk.oreol-uvc.ru

На рынке присутствуют модели облучателей разных брендов, принцип действия у них один, поэтому при выборе прибора следует обращать внимание на удобство его использования, а также возраст, с которого можно использовать прибор и дополнительные характеристики.

Что выделяет аппараты «Ореол» среди аналогов:

Компактность и легкость: Легкие и небольшие облучатели удобны в перемещении, при хранении не занимают много места.

Автоматическая фиксация прибора в нескольких положениях: Возможность установки устройства в разных положениях обеспечивает его универсальность.

Удобство использования: современные модели ОУФК оснащены кнопкой включения на корпусе, что облегчает управление устройством, кроме того, у этих аппаратов есть различные комплектации, которые подойдут под нужды каждого конкретного пользователя (ОУФК с детскими очками, с таймером, сумкой для хранения и т. д. )

) Возрастные ограничения: модели ОУФК-9 и ОУФК-125 «Ореол» подходят для использования даже детям от 1 года, беременным и кормящим женщинам.

Завод медтехники «Ореол» более 15 лет специализируется на производстве медицинского оборудования, включая ультрафиолетовые облучатели.

Кварцевые лампы «Ореол» используются не только в бытовых условиях, но и в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, детских садах, школах и других общественных местах.

Ультрафиолетовые облучатели «Ореол» одобрены Минздравом. Продукция соответствует высоким стандартам качества и безопасности, что подтверждено соответствующими сертификатами.

Компания-производитель является резидентом международной ассоциации ультрафиолета IUVA и активно участвует в мероприятиях, исследованиях и разработках.

Кроме того, постоянно инвестирует в новые разработки, выводит на рынок новые и современные приборы. Если у вас еще нет домашнего физиоаппарата, то почему бы не попробовать «Ореол», ведь его эффективность подтверждается медицинским сообществом и отзывами довольных пользователей!

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен