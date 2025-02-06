Налажено производство резьбонарезных станков МЗК-95У

Резьбонарезной станок МЗК-95У высокой производительности с ручной подачей заготовки в зону резания, предназначен для нарезания:

резьбонарезной станок © mmz3.ru

Трубной наружной цилиндрической резьбы на водогазопроводных трубах по ГОСТ 6357-81, в диапазоне диаметров ½″ - 2″ дюймов (21-60 мм).

Метрической наружной резьбы на круглом прокате по ГОСТ9150-81, в диапазоне диаметров М10 — М39 с шагом не более S = 2,5мм.

Максимальная длина нарезания резьбы — 150мм.

Резьбонарезной станок применяется в массовом, серийном, мелкосерийном и единичном производствах на предприятиях по изготовлению сантехнических систем, строительных объектах, ремонтных и бытовых мастерских при нарезании резьбы на трубах и круглом прокате для изготовления сантехнических резьбовых деталей и резьбовых элементов металлоконструкций.

Примеры нарезания резьбы © mmz3.ru

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