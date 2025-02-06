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06 февраля 2025, 11:02 345 Металлообрабатывающее оборудование™ ⇒ Производство

Налажено производство резьбонарезных станков МЗК-95У

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Резьбонарезной станок МЗК-95У высокой производительности с ручной подачей заготовки в зону резания, предназначен для нарезания:

резьбонарезной станокрезьбонарезной станок © mmz3.ru

  • Трубной наружной цилиндрической резьбы на водогазопроводных трубах по ГОСТ 6357-81, в диапазоне диаметров ½″ - 2″ дюймов (21-60 мм).
  • Метрической наружной резьбы на круглом прокате по ГОСТ9150-81, в диапазоне диаметров М10 — М39 с шагом не более S = 2,5мм.
  • Максимальная длина нарезания резьбы — 150мм.

Резьбонарезной станок применяется в массовом, серийном, мелкосерийном и единичном производствах на предприятиях по изготовлению сантехнических систем, строительных объектах, ремонтных и бытовых мастерских при нарезании резьбы на трубах и круглом прокате для изготовления сантехнических резьбовых деталей и резьбовых элементов металлоконструкций.

Примеры нарезания резьбыПримеры нарезания резьбы © mmz3.ru

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Источник: https://mmz3.ru/mzk-95u-rezbonareznoj-stanok/

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