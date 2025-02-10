Новый отечественный томограф повышает контроль качества аддитивных деталей

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Центр аддитивных технологий Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех запустил в работу отечественный рентгеновский компьютерный томограф. Оборудование позволит проводить контроль качества деталей авиационных двигателей размером до полутора метров и весом до 100 килограммов.

Новый отечественный томограф применяется для обнаружения и анализа внутренних объемных дефектов металлических изделий. Он также фиксирует внешние недочеты, которые трудно обнаружить при визуальном осмотре. Кроме того, оборудование позволяет проводить контроль размеров внутренних элементов и каналов заготовок, создавать 3D-модели объектов для последующего реверс-инжиниринга.

«Ключевое приобретение для нашей лаборатории — уникальный рентгеновский компьютерный томограф российского производства. Его разрешающая способность составляет до 4 микрон, что позволяет выявлять незаметные для человека поры, инородные включения и трещины. Томограф осуществляет контроль габаритных деталей размером до полутора метров и массой до 100 килограммов. Применение технологии рентгеновской компьютерной томографии выводит процесс выходного контроля изделий на новый уровень», — отметил генеральный директор Центра аддитивных технологий Алексей Мазалов.

ЦАТ проводит научно-исследовательские работы по созданию технологий послойного синтеза деталей и совершенствования нормативно-технической базы в области 3D-печати. Аккредитованная лаборатория Центра аддитивных технологий оснащена современным оборудованием, позволяющим контролировать качество изделий, получаемых с помощью 3D-печати, и совершенствовать ее технологии.

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