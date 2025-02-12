«Элар» рассказал об обновлениях крупнейшей базы данных о ВОВ

© elar.ru

В преддверии 80-летия Победы в ВОВ состоялась пресс-конференция ТАСС, посвященная ключевым обновлениям крупнейшей в мире базы данных по участникам ВОВ, размещенной на портале «Память народа». В конференции приняли участие президент технического разработчика портала — корпорации «Элар» — Сергей Баландюк, Врио директора департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов и командир поискового отряда «Находка» Александр Морзунов.

Портал «Память народа» — самый полный и не имеющий аналогов в мире информационный ресурс подлинных документов о Великой Отечественной войне. На сегодняшний день портал содержит данные о судьбах более 33 миллионов человек, — это более 123 млн оцифрованных страниц архивных документов, общим объемом более 135 Тб.

«Портал дает возможность пользователям восстановить боевой путь участников Войны, — от призыва до возвращения домой или гибели, узнать подробности боевых операций, в которых тот участвовал, прочитать об обстоятельствах подвига, а также создать личный архив, — рассказывает временно исполняющий должность директора Департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Леонидович Таранов. — К настоящему времени выявлено, оцифровано и представлено в открытом доступе более 95% всех архивных документов об участниках Великой Отечественной войны, имеющихся в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. Благодаря порталу уже удалось установить судьбы более 2 миллионов участников войны, найти места их гибели и захоронения. Ежегодно портал посещает около 20 млн. человек из более чем 200 стран мира, в период майских праздников посещаемость портала составляет более 1 миллиона пользователей в сутки.»

Андрей Леонидович Таранов отдельно отметил вклад корпорации ЭЛАР, которая с 2006 года является техническим исполнителем национальных проектов Министерства обороны Российской Федерации по созданию и развитию информационных ресурсов, в дело сохранения исторической памяти, а также поблагодарил за систематическую помощь в поддержании боеспособности воинских соединений в период СВО, — так, недавно компания ЭЛАР передала партию БПЛА в 155 ОБр МП.

Президент корпорации ЭЛАР Сергей Васильевич Баландюк, в свою очередь, выразил уверенность, что портал «Память народа» сам по себе сегодня является эффективным инструментом защиты от попыток фальсификации истории, а также рассказал, с помощью каких технологий база данных становится более современной и удобной для пользователей.

«В первую очередь сегодня мы работаем над полноценной мобильной версией портала „Память народа“. Статистика показывает, что до 90% людей пользуются сайтом именно с мобильного устройства», — поясняет Сергей Васильевич Баландюк.

Учитывая, какой огромный и разнородный массив документов содержится на портале, первоочередной задачей разработчиков стало сделать удобной работу именно посредством экрана мобильного телефона. Использование разных алгоритмов и подходов к поиску наложили ряд требований к инструментам и интерфейсу. Все это учтено в самостоятельной мобильной версии «Памяти народа».

«Мы регулярно проводим исследования, и был еще один частый запрос от пользователей — как сохранить найденную информацию? — продолжает Сергей Васильевич Баландюк. — Раньше приходилось отдельно искать все документы, отдельно сохранять текст. Сегодня же у пользователей появилась возможность генерации альбома — буквально за несколько кликов человек может сохранить себе весь боевой путь, со всеми документами и данными об участнике Войны. С портала скачивается PDF-файл, в котором собраны все материалы о человеке. Пользователь в итоге получает уникальный альбом, который может печатать, которым может делиться с родственниками, и, таким образом, создавать и сохранять свой собственный исторический архив, память поколений о подвиге своей семьи».

Президент корпорации ЭЛАР отметил, что все документы проходят сложные многоуровневые этапы обработки, анализа и связывания. Благодаря этому на портале появился новый тип информации — сводная карточка участника Войны.

«Сейчас мировым трендом стал искусственный интеллект, не обошел он стороной и „Память народа“, — говорит Сергей Васильевич Баландюк. — С помощью новых нейросетевых технологий и интеллектуальных алгоритмов нам удалось связать между собой сотни миллионов документов. И если раньше пользователь видел каждый найденный на сайте документ отдельно, и из множества записей ему нужно было самостоятельно восстанавливать боевой путь родственника, то теперь в результатах поиска выдается одна страница, на которой отображаются все документы с его упоминанием».

Эти документы, — о награждении, гибели и захоронении, если такие имеются, материалы журналов боевых действий, — расположены в виде хронологии боевого пути. Этот процесс автоматизирован, и более 220 миллионов записей из документов, которые сейчас есть на портале, связались с записями о более 33 миллионах участников Великой Отечественной войны.

Командир поискового отряда Морзунов Александр Петрович подтвердил, какую неоценимую роль играют ресурсы портала «Память народа» для поисковиков, и привел несколько примеров из своей практики, когда удавалось «вернуть» судьбу солдата спустя десятилетия.

«Наша задача — используя все современные инструменты и технологические наработки, сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, но прежде всего невероятной любовью к Родине обеспечил мир, свободу и независимость новым поколениям», — заключил Сергей Васильевич Баландюк.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен