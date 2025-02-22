Состоялись испытания отечественного двигателя для судна на подводных крыльях «Метеор 120Р»

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Специалисты нижегородского АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» приняли участие в стендовых испытаниях двигателя для модернизированного дизель-редукторного агрегата (ДРА) М-473, разработанного ПАО «Звезда» специально для речного судна на подводных крыльях (СПК) проекта 03580 «Метеор 120Р». Об этом говорится в сообщении «ЦКБ по СПК» от 20 февраля.

Как отмечается, испытания показали, что двигатель соответствует заявленным техническим характеристикам согласно техническому заданию. Мощность главной энергоустановки (ГЭУ) обеспечивает возможность работы СПК в крыльевом режиме.

В ближайшем будущем линейка двигателей, применяемых при строительстве скоростных судов на подводных крыльях, пополнится агрегатом отечественного производства.

Петербургский двигателестроительный завод «Звезда» разрабатывает ГЭУ для речных СПК в инициативном порядке в рамках работ по импортозамещению и обеспечению технологической самостоятельности по поручению Минпромторга России, добавляют в бюро.

Событие также прокомментировали в ПАО «Звезда»."ДРА-473М представляет собой полностью отечественное изделие. У него одни из лучших на сегодняшний день массогабаритных показателей в ряду мировых аналогов. В основе агрегата лежит компактный 12-цилиндровый высокооборотный дизельный мотор, который развивает длительную мощность 1050 кВт и имеет потенциал для дальнейшей форсировки", — отметил генеральный директор предприятия Петр Скворцов.

В конструкции применяются высоконапорный турбокомпрессор и электрические стартеры, а для оптимизации размеров машинного отделения был специально разработан угловой редуктор, который может работать в режиме «троллинга» для обеспечения плавности движения судна на малом ходу. Ключевые компоненты агрегата унифицированы с серийными двигателями семейства М470.

В настоящее время завод продолжает доводку и испытания двигателя, а также ведет изготовление редуктора. После сборки агрегата и монтажа всех систем ДРА-473М пройдет полный комплекс испытаний и сертификацию Российского классификационного общества.Напомним, «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» является разработчиком проекта и строителем судов «Метеор 120Р». ПАО «Звезда» является ведущим российским производителем судовых высокооборотных дизельных двигателей и тяжелых редукторов.

Фото: «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»

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